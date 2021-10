Duizenden foto’s en films met verhalen over het leven in Brabant vanaf nu online te zien

BREDA - Spelende kinderen op straat, ‘ons mam’ in haar schort achter het fornuis, schoolfoto’s en films van optochten, verjaardagen en straattaferelen: duizenden foto’s en films met verhalen over het leven in Brabant zijn vanaf nu te zien op www.brabantinbeelden.nl.

Het leven in Brabant van de laatste anderhalve eeuw is vastgelegd in honderdduizenden foto’s en films, zowel van professionele fotografen en filmmakers als van amateurs. Met elkaar geven deze beelden én verhalen een inkijkje in het Brabantse leven van alledag, maar ook dat van bijzondere dagen. Van grofkorrelige zwart-witbeelden tot achtmillimeterfilmpjes en videobanden. Ze zijn gerangschikt op thema: van werk, gezondheid, recreatie en de jaren ’50 tot geloof, liefde, feest en de jaren ’80. Veel verhalen zijn een feest van herkenning.

Gedeeld plezier

BrabantinBeelden gunt zoveel mogelijk mensen het plezier om samen herinneringen aan Brabant te delen. In talloze schoenendozen, kasten of op zolder liggen foto’s en films van een voorbije tijd die letterlijk uit het zicht zijn geraakt. “Om ook in de toekomst nog te kunnen zien hoe het was in onze provincie, moeten we de beelden ervan nú veiligstellen. Doen we niets, dan blijft er niks van over. En wordt dat wat nu nog bij mensen thuis op zolder ligt, bij verhuizen of na overlijden weggegooid”, aldus de organisatie.

In Brabant was er nog geen instelling die zich provincie-breed inzette voor het behoud van historische filmbeelden. Daarom heeft het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) deze handschoen opgepakt. De kwetsbare oude filmrollen moeten actief worden geconserveerd, soms gerestaureerd, want gaan anders letterlijk verloren in de tijd. “We beschikken over een speciaal ‘koudedepot’, een ruimte die qua temperatuur en luchtvochtigheid is afgestemd op oud filmmateriaal. Ook hebben we expertise om films te bekijken, te digitaliseren en te beschrijven. Op dit moment bevat de database zo’n 1300 filmtitels die allemaal online te streamen zijn. Dat aantal zal de komende tijd fors groeien.”

Ook jouw gewone films zijn bijzonder!

BrabantinBeelden bewaart foto’s en films van ons verleden. Nu en voor de toekomst. Samen met alle Brabanders vormen we ons foto- en filmgeheugen van Brabant. Help mee, want ook jouw gewone films zijn bijzonder! Neem een kijkje op BrabantinBeelden. Wil je meer informatie of heb je films die je wilt aanbieden? Neem contact op met de organisatie.