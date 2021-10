Aad zet zich in voor de Bredase natuur: ‘Als je mensen raakt, krijg je ze mee’

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet. Deze keer is dat Aad van Diemen. Hij heeft een zevental vrijwilligersfuncties die allemaal te maken hebben met het beschermen van de natuur.

“Als natuurgids bij het Instituut voor Natuureducatie Mark en Donge (IVN) neem ik mensen mee de natuur in”, vertelt Van Diemen. “Ik vertel ze over wat ze zien in een bepaald jaargetijde. Door goed te observeren zie ik wanneer ik even een stilte moet inbouwen, zodat iedereen me begrijpt.” Zijn vrijwilligerswerk in het natuurmuseum Brabant in Tilburg is heel anders. “Daar voer ik de vondsten van bijen en wespen in, voor een landelijke database. Via die landelijke database komen de gegevens ook Europees en wereldwijd beschikbaar. Het is achterstallig werk, soms gaat het over vondsten van 1936. Maar het is belangrijk want daardoor kunnen we vaststellen of insectensoorten zijn afgenomen en waar. Mijn bestuurswerk bij Natuurplein De Baronie is vaak saai. Je worstelt je door beleidsnota’s, vaak in ambtelijke taal. Toch is dat noodzakelijk. Alles bij elkaar besteed ik er daarom dertig uur per week aan.”

Grootste frustratie

Het frustreert Van Diemen dat er nog zo weinig voortgang is geboekt. “De afgelopen jaren heb ik het landschap continu zien verschralen. Als ik naar Tilburg fiets, hoor ik steeds minder vogels en zie ik boomsoorten verdwijnen en plaats maken voor kilometers maisveld.” Voor het Markdal is er een herstelplan, gemaakt door wat ooit een burgerinitiatief was. Door een gat op de begroting heeft de provincie alles overgenomen. “Nu staan die plannen stil, er gebeurt niks.”

“We pogen het tij te keren. In het kader van mijn bestuurswerk voor het natuurplein hebben we voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een natuurmanifest - een folder - gemaakt. We hopen dat we daarmee Breda en alle omliggende gemeenten inspireren om bijvoorbeeld bermen kruidenrijk te maken of meer bomen planten. Mensen van onze stichting gaan langs bij de politieke partijen om aandacht te vragen. Verder zorgen we dat we bij de waterschappen of Staatsbosbeheer in een vroegtijdig stadium aan tafel zitten. Zo kunnen we meepraten en plannen beter maken. Bovendien werkt het sneller als we niet achteraf voor van alles een bezwaarprocedure moeten volgen. Maar veel moet in Brussel worden geregeld. Die frustratie dat de boel achteruitgaat, kan eigenlijk niet worden weggenomen. Sommige zaken spelen nu eenmaal wereldwijd.”

Mensen raken

Ook op andere manieren zet Van Diemen zich in. Op vakantie in Zwitserland liep ik met mijn vrouw een vlinderroute. Een van de vlinders ging op de vinger van mijn vrouw zitten, ik kon die daardoor fotograferen. Er kwam een jongetje aangelopen, die dat super interessant vond. Het lukte om de vlinder op zijn vinger te zetten. Hij had de ervaring van zijn leven. Via dit soort momentjes probeer ik mensen te raken, te zorgen dat er impact is. Dan krijg ik ze mee en zullen we samen de achteruitgang tegengaan!”

Wil jij ook iets betekenen voor de natuur? Kijk op www.ivnmarkendonge.nl Wil je meer weten over Aad van Diemen of andere helden? Ga dan naar www.heldenvanbreda.nl.