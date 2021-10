Waardevol Breda officieel van start: ‘We willen de duurzame mindset over te brengen’

BREDA – Waardevol Breda is woensdagochtend van start gegaan. Het meerdaagse evenement staat in het teken van lokale duurzaamheid, waarbij circulaire Bredase ondernemers in het zonnetje gezet worden. Op het creatieve bedrijventerrein STEK sloeg wethouder Boaz Adank (VVD) op de gong, waarmee het festijn officieel werd geopend.

Het is een behoorlijk druilerige woensdagochtend. Maar dat mag de pret bij de enthousiaste aanwezigen niet drukken. ‘’We zijn hier op een plek waar we kunnen experimenteren met duurzaamheid,’’ aldus Adank. ‘’We hebben bewust gekozen om met ondernemers hier een broedplaats te maken voor circulariteit. Als gemeente zijn we al een aantal jaar bezig met een circulair beleid, maar als je ziet wat we daar nog mee kunnen doen, dan moeten we nog veel verder ontwikkelen.’’ Door op de gong te slaan opende hij officieel Waardevol Breda 2021.

Waardevol Breda

Waardevol Breda is een meerdaags duurzaamheidsevenement dat in teken staat van lokale duurzaamheid, voeding en circulariteit. Er worden diverse workshops en activiteiten georganiseerd. Deze editie werd gecombineerd met de circulaire doorgeeftrofee. Die werd gisteren uitgereikt aan Patrick Vermeulen van Sloopbedrijf Vermeulen.

Kruisbestuiving



Na de opening konden genodigden een rondleiding over het terrein krijgen. Marga Peters, zelf ondernemer en gids bij STEK, kent het verhaal van iedere ondernemer op haar duim. ‘’Je kunt STEK vergelijken met een klein dorp,’’ begint ze. ‘’Er vindt constant kruisbestuiving tussen iedereen plaats. We kunnen allemaal van elkaar leren en van elkaars kwaliteiten profiteren. Dat is echt mooi om te zien.’’ Zo werken timmermannen die hout recyclen samen met een interieurdesigner die militaire tentdoeken hergebruikt en er tuinmeubelen van maakt. ‘’We streven ernaar om een circulaire hotspot te worden. Met Waardevol Breda proberen we die duurzame mindset over te brengen.’’

Tijdens een open koffie werd ook een netwerksessie ‘Circulair Roundtable’ georganiseerd. Duurzame ondernemers konden hierbij aansluiten. De Bredase Elisah Pals van Zero Waste Nederland geeft nog een lezing over een circulaire samenleving. Soortgelijke activiteiten vinden tijdens deze editie nog meer plaats: Vrijdag is er een meet & greet met lokale telers en restaurants en zo vindt zaterdag een STEKmarkt plaats waar kleine ondernemers hun producten en diensten aanbieden. Op 3 oktober wordt het ‘feestelijk afgesloten’.