Honderdste Blind Wall onthuld aan Planciusplein: ‘Het is meer dan een lik verf op wat bakstenen‘

BREDA - In bijna de hele binnenstad zijn ze inmiddels te vinden: De Blind Walls. In ruim vijf jaar tijd werden saaie muren door heel de stad opgefleurd met kleurrijke schilderingen. Vandaag werd een bijzonder mijlpaal behaald: de honderdste Blind Wall werd in de Heuvel aan het Plancuisplein onthuld. Tevens een primeur voor de buurt, want daar stond er nog geen.

Het Spaanse kunstenaarsduo Reskate heeft alles uit de kast getrokken om er een bijzonder kunstwerk van te maken. Ze lieten zich inspireren door Marinus Jan Granpré Molière en Frits Peutz, de twee Nederlandse architecten die de wijk de Heuvel hebben ontworpen. Het duo presenteert met hun muurschilderingen werken die verbonden zijn met de ruimte eromheen die de verhalen en feiten uit de plaatselijke cultuur weergeven.

De officiële onthulling werd verricht door Wethouder Marianne de Bie. ‘’Het zijn meer dan enkel wat kunstwerken op straat,’’ begint ze. ‘’Kunst in de openbare ruimte vergroot je woon- en leefplezier. Het is bepalend voor je thuis.’’ Glimlachend kijkt ze omhoog naar de kunstwerken. ‘’Dat is wat de Blind Walls met je doen.’’

Inwoners van de Heuvel zijn nauw betrokken in het proces. ‘’De buurtbewoners reageren enthousiast en vragen al wanneer de volgende in deze wijk komt,’’ legt Dennis Elbers, oprichter van Blind Walls Gallery. ‘’Soms is er een enkeling die aarzelt, maar door in gesprek te gaan en te luisteren naar hen, kom je tot hele toffe ideeën.”

Ambities



Dit zal in ieder geval niet de laatste muurschildering zijn. ‘’We hebben nog veel ambities voor heel Breda. Stiekem zijn de Blind Walls belangrijker dan sommige mensen beseffen. Het is meer dan een lik verf op wat bakstenen”