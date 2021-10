Gezinshuis El Noor maakt kans op Brabantse Stijlprijs 2021

BREDA – De jury van De Brabantse Stijlprijs 2021 heeft uit 30 inzendingen vijf finalisten gekozen. Het gaat, in willekeurige volgorde, om Gezinshuis El Noor in Breda, De Lindehoeve in Tilburg, het NRE-terrein in Eindhoven, Kloostervelden in Sterksel en Bewust Wonen Werken Boschveld in Den Bosch. Allemaal projecten met een eigen karakter die tegelijkertijd naadloos passen bij het thema van deze Stijlprijs ‘Een thuis voor iedereen!’. Ze zijn gericht op vernieuwende woonvormen met oog voor omgeving en medemens en die inspelen op de behoeften van deze tijd.

“Het selectieproces is in goede orde en in fijne sfeer verlopen”, stelt een tevreden juryvoorzitter gedeputeerde Erik Ronnes. “Met interesse volgden de leden elkaars argumentatie en de inzendingen leverden goede discussies op waarbij iedereen vanuit eigen expertise een mooie bijdrage leverde. De jury verheugt zich op het bezoeken van de genomineerde projecten.”

Gezinshuis El Noor

De Bredase genomineerde is gezinshuis El Noor. Op initiatief van de familie Yaqini heeft woningcorporatie Alwel in de wijk Biesdonk in Breda twee eengezinswoningen samengevoegd tot Gezinshuis El Noor. Het huis heeft een grote woonkeuken en 12 slaapkamers. Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen krijgen in dit interculturele gezinshuis van Mohamed en Jamila Yaqini warmte, veiligheid, begeleiding en structuur, zodat ze kunnen uitgroeien tot volwassenen die mee kunnen doen in de samenleving.

El Noor krijgt concurrentie van De Lindehoeve, het NRE-terrein, Kloostervelden en bewust Wonen Werken Boschveld. De bewoners van De Lindehoeve in de Tilburgse wijk Theresia zijn de projectontwikkelaars van hun eigen initiatief. Zij hebben hun oude dag zelf geregeld door een monumentale stadsboerderij uit 1907 te restaureren en te renoveren. Op het NRE-terrein hebben toekomstige gebruikers het gehele planproces doorlopen. Hierdoor ontstond al een hechte community voordat de eerste bewoner zijn woning betrok. Deze stadsbuurt vlakbij het centrum van Eindhoven kwam van de grond op het terrein van een voormalige gasfabriek.



Vlakbij het dorp Sterksel ligt Kloostervelden: Een nieuwe leefgemeenschap waar mensen met en zonder handicap samen leven, wonen en zorgen. Het voormalige instellingsterrein Providentia is omgevormd tot een gevarieerde woonomgeving. Bewust Wonen Werken Boschveld kent een grote diversiteit aan bewoners. Zij hebben zelf dit woonbuurtje gebouwd. Hun moderne houten huizen, die op allerlei manieren ecologisch en gezond zijn, staan midden in een oude arbeiderswijk van ’s-Hertogenbosch.

De winnaar van De Brabantse Stijlprijs 2021 ‘Een thuis voor iedereen!’ wordt bekendgemaakt op woensdag 8 december tijdens de Brabantse Week van het Wonen.

Kwaliteit van leefomgeving

De Brabantse Stijlprijs is een prijs van de provincie Noord-Brabant die zich richt op de kwaliteit van de leefomgeving in Brabant. Met deze prijs worden Brabanders uitgedaagd om gerealiseerde en inspirerende projecten in te zenden, die ook als voorbeeld kunnen dienen voor anderen – waar dan ook in Brabant. De winnaar van de juryprijs krijgt een fraaie trofee, eeuwige roem, extra publiciteit en podium. De winnaar van de publieksprijs ontvangt een geldbedrag van 2.500 euro.