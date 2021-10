Breda biedt schaatstalent ruim baan: ‘Talenten moeten zich kunnen ontwikkelen in eigen regio’

BREDA - De gemeente Breda wil sporttalenten de kans bieden zich zoveel mogelijk in de eigen regio te ontwikkelen. In dat kader ondertekende wethouder Daan Quaars vandaag op de Kunstijsbaan een vierjarige samenwerkingsovereenkomst met de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) en Stichting RTC Zuid Schaatsen voor het KNSB Talent Team langebaanschaatsen.

Daan Quaars, wethouder sport van Breda, brak het ijs. “We willen Breda profileren als talentenstad en een goede voedingsbodem voor talentontwikkeling creëren,’’ legt hij uit. ‘’Niet alleen met de bouw van het Talentencentrum, maar ook door het ondersteunen van talentprogramma’s. Door in te zetten op het KNSB Talent Team Zuid langebaanschaatsen bieden we schaatstalent de ruimte, maar versterken we ook de schaatssport in Breda en omstreken, samen met partijen als Deltalent en Optisport. En topsporters en talenten kunnen anderen weer inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Samen brengen we zo talent naar de top.” De samenwerkingsovereenkomst is onderdeel van het grotere plaatje waarbij Breda meer ruimte wil bieden voor talenten.

Langebaanschaatsen



In Breda ligt de focus op langebaanschaatsen. Het programma staat onder regie van Stichting RTC Zuid Schaatsen. Voorzitter van de stichting, Ad den Otter, is blij dat de gemeente Breda zich bereid heeft verklaard om de komende vier jaar het programma voor langebaanschaatsen te ondersteunen: “Zo kunnen we schaatstalenten dicht bij huis de juiste begeleiding bieden. Niet alleen op sportief vlak, maar ook in relatie tot hun onderwijscarrière.”