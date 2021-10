Polsbandjes zijn een succes: Ook Pathé, Chassé Theater en NAC gaan ermee werken

BREDA - Het bandjessysteem dat de gemeente Breda afgelopen weekend introduceerde om horecagelegenheden te ontzien in het controleren van QR-codes is een succes. Omdat aangetoond is dat de polsbandjes het controleren aan de deur een stuk makkelijker maken, sluiten nu ook het Chassé Theater, Pathé en NAC aan. Ook daar kunnen Bredanaars vanaf dit weekend met een polsbandje naar binnen.

Sinds 25 september is een QR-code of negatieve PCR-test nodig om bij de horeca naar binnen te gaan. Om lange wachtrijen te voorkomen en de bedrijven te ontlasten, heeft de gemeente horeca-checkpoints ingericht. Wie een vaccinatie- of testbewijs heeft kan dit bij een van de cabines laten zien en krijgt vervolgens een polsbandje. Dat systeem maakt het controleren van de coronapas voor horecagelegenheden een stuk makkelijker. Zij hoeven aan de deur namelijk alleen nog het polsbandje te controleren. Het scannen van de QR-code en checken van het ID-bewijs is dan niet meer nodig.

Omdat de ervaringen positief zijn, wordt het systeem vanaf dit weekend uitgebreid. Ook bij het Chassé Theater, Pathé en het NAC stadion kunnen Bredanaars met een polsbandje naar binnen. Ook is er een extra horeca-checkpoint gemaakt op het Chasséveld.

De polsbandjes hebben iedere dag een andere kleur. Dit wordt gedaan omdat een negatieve PCR-test maximaal 24 uur geldig is. Voorlopig worden de polsbandjes alleen in het weekend ingezet om de horeca te ondersteunen op deze drukke dagen.



Locaties

Je vind je de horecacheckpoints op de Grote Markt, het Chasséveld, het Kasteelplein, bij de Haven en bij het NAC- stadion. De checkpoints in de stad zijn vanaf 14.00 uur geopend op vrijdag. Die bij het NAC stadion is al vanaf 9.00 uur open, en sluit om 17.00 uur.