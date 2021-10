Winkelverbod voor jongen (14) die met nepvuurwapen op de woonboulevard liep

BREDA - Agenten zijn in de nacht van donderdag op vrijdag uitgerukt naar de woonboulevard omdat er jongeren voor overlast zorgden en mogelijk een vuurwapen bij zich hebben. Ter plaatse bleek het te gaan om een nepvuurwapen. De jongeren kregen een winkelverbod van twee jaar.

De melding van overlast kwam vanuit één van de winkels op de woonboulevard. Een groep jongeren zorgde voor overlast. Bovendien zagen omstanders dat één van hen een vuurwapen bij zich had.

Met meerdere eenheden ging de politie ter plaatse. Daar bleek het te gaan om jongeren van 14 tot 16 jaar. Zij kregen allen een winkelverbod voor de duur van twee jaar.

Het vuurwapen bleek nep te zijn. Het had de kenmerken van een kermiswapen en was geen strafbaar wapen. De politie heeft de ouders van de jongeren op de hoogte gesteld. De politie waarschuwt Bredanaars voor het gebruik van nepvuurwapens. “Dit soort meldingen worden door ons behandeld als meldingen waarbij het om een echt vuurwapen zou kunnen gaan. Wij trekken dan ook onze ‘zware’ vesten aan. Dit brengt grote risico’s met zich mee omdat wij ook ons eventueel toegepast geweld afstemmen op de situatie van een mogelijk vuurwapen. Daarom roepen wij iedereen op om niet in het openbaar met nepwapens te spelen en zeker niet in een winkel locatie.”