Biergooiers komen NAC duur te staan, mogelijk boete van tienduizend euro

BREDA - De aanklager van de KNVB is een vooronderzoek gestart naar verschillende incidenten tijdens en na de wedstrijden NAC - ADO Den Haag en NAC – FC Emmen. Dit betekent dat NAC een hoge boete opgelegd kan krijgen van de KNVB. De club doet er op dit moment alles aan om de supporters die betrokken zijn bij deze gebeurtenissen op te sporen.

Tijdens de wedstrijd NAC – ADO Den Haag van vrijdag 30 augustus werd er door meerdere supporters met bier gegooid richting het veld en richting spelers van ADO Den Haag. Ook na afloop van de wedstrijd heeft een groep supporters zich schuldig gemaakt aan het gooien van voorwerpen richting vertrekkende ADO-supporters. “Van deze incidenten zijn beelden aanwezig en deze zullen worden bestudeerd zodat de daders hiervan geïdentificeerd kunnen worden”, laat NAC weten.

Ook tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen waren er incidenten. Deze vonden plaats binnen het stadion, waardoor zelfs de wedstrijd tijdelijk stil werd gelegd. Dit had alles te maken met bier gooien richting het veld. Ook van deze incidenten zijn beelden aanwezig en deze zullen worden bestudeerd, zodat de daders hiervan geïdentificeerd kunnen worden.

Verschillende supporters en fotografen van NAC hebben zich bij de club beklaagd over het feit dat zij last hadden van bekers bier die tijdens de wedstrijd gegooid werden. Aangezien het strafbaar is om voorwerpen te gooien richting het veld, is de KNVB een vooronderzoek gestart waarin NAC moet verklaren dat het de schuldigen zal opsporen en dat het deze incidenten probeert te voorkomen.

Stadionverbod

Een aantal jaar geleden is NAC een campagne gestart om het gooien van voorwerpen, met name bier, tegen te gaan en zijn er meerdere stadionverboden uitgedeeld. In dit geval zal NAC er opnieuw alles aan doen om de daders te identificeren, laat de club weten. “Tijdens de wedstrijd zijn al enkele NAC-supporters aangesproken door stewards in het stadion. De daders die al geïdentificeerd zijn, kunnen een stadionverbod verwachten. Mocht NAC door de aanklager van de KNVB verantwoordelijk worden gehouden voor de incidenten, dan hangt NAC flinke boetes van maximaal tienduizend euro boven het hoofd.”

NAC doet dan ook een oproep aan de supporters: ‘Drink gewoon je bier op. Euforie, ergernis of welke vorm van emotie dan ook kan op diverse manieren worden geuit, maar het gooien van voorwerpen richting het veld past niet binnen de normen en waarden horend bij onze club. Het benadeelt niet alleen je medesupporters, maar ook de club!”