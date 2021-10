Buurtpunt Hoge Vucht geopend!

BREDA - Wethouder Miriam Haagh opende deze week een buurtpunt in de Hoge Vucht. Dit is een centrale plek in de wijk waar inwoners en professionals uit de wijk elkaar ontmoeten.

Wethouder Miriam Haagh opende deze week een buurtpunt in de Hoge Vucht. Dit is een centrale plek in de wijk waar inwoners en professionals uit de wijk elkaar ontmoeten. Het is het tweede buurtpunt in Breda.

Het buurtpunt in de Hoge Vucht is te vinden aan de Roeselarestraat (winkelcentrum Moerwijk). Het is bedoeld als fijne ontmoetingsplek waar bewoners met hun vragen en ideeën over leefbaarheid, veiligheid en wonen terecht kunnen.

Medewerkers van de woningcorporaties WonenBreburg, Laurentius en Alwel zijn hier samen met medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden en bewoners te adviseren. Onder andere de sociaal en fysiek wijkbeheerders, stadsmarinier en boa’s zijn namens de gemeente aanwezig. Doordat de verschillende organisaties vanuit één plek samen werken is afstemming eenvoudiger wat ten goede moet komen aan de ontwikkelingen in de wijk.





Openingstijden



De openingstijden zijn elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur en wordt gemarkeerd door het plaatsen van een beachflag bij de voordeur. Heeft een bewoner een idee voor de buurt? Dan gaan de professionals samen met de bewoners kijken of ze dit waar kunnen maken.

Daarnaast is het Buurtpunt een ontmoetingsplek voor bewoners van de wijk. De bewoners mogen zelf beslissen hoe ze hier invulling aan geven. Taalles, kopje koffie, computerondersteuning, een pop up shop; veel is mogelijk.