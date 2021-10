Weerbericht Breda: ‘Bereid je voor op volop regen en soms ook hevige wind’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 1 oktober en de komende dagen.

Het staartje van september oogde al wat herfstachtig, maar met vandaag oktober op de kalender, worden we verder de herfst ingetrokken. Een omvangrijk lagedrukgebied tussen IJsland en Schotland heeft het roer de komende dagen in handen. Diverse storingen van dit druksysteem in de vorm van fronten en buienlijnen staan boven de Britse eilanden te trappelen om de herfst in Brabant zijn intrede te laten doen. Volop regen en soms ook wind gaan ons ten deel vallen.



Verwachting voor vrijdag 1 oktober

De ochtend is nog droog met wolkenvelden. Aanvankelijk schijnt de zon lokaal ook nog flets. Gaandeweg de middag worden de wolken dikker en neemt de kans op regen toe. Vooral laat op de middag en in de avond kan het even flink door regenen. De wind waait matig, gemiddeld met 3 of 4 Beaufort uit het zuiden. Tijdens de passage van het koufront later op de dag kunnen windstoten tot 50 km/u voorkomen. De temperaturen lopen op naar ongeveer 16 graden.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 2 oktober

Zaterdag overdag is het vaak bewolkt. Het is een groot deel van de dag droog, maar vanaf de late middag gaat het regenen. Dit gaat de hele avond en nacht door. Het kan soms flink regenen. De zuiden - tot zuidoostenwind die overdag gemiddeld matig tot vrij krachtig is, 4 tot 5 Beaufort, gaat opspelen. In de avond en nacht kunnen rukwinden tot 75 km/u voorkomen. Dit alles in gang gezet door een actieve storing die via Het Kanaal naar het noordoosten trekt. Maxima tot 16, lokaal 17 graden.



Zondag 3 oktober

In de ochtenduren trekt de regen oostwaarts weg. Het blijft de rest van de dag overwegend droog en bewolkt. Misschien dat de zon lokaal even een paar keer wil komen knipogen. De wind is rustiger geworden en waait matig uit het zuidwesten met 3 Beaufort. Temperaturen tot maximaal 16 graden.



Maandag 4 oktober

Een dag met een wisselende bewolking. Wolken en zon wisselen elkaar af. Tijdens de middag en avond is de kans op lokale buien het grootst. De wind waait maandag matig uit het zuiden, met 3 tot 4 Beaufort. Temperaturen schommelen rond de 15 graden.



Zo was het weer donderdag 30 september

Maximumtemperatuur: 14,6 graden

Minimumtemperatuur: 7,3 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 1 oktober 2021 om 10:00 uur