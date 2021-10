Jeanet Meijs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De 81-jarige Jeanet Meijs uit Breda is tijdens haar afscheid van Beter Onderwijs Nederland door burgemeester Paul Depla verrast met een lintje. Hiermee is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Tot 1998 was Meijs werkzaam als leerkracht en (adjunct)directeur in het basisonderwijs en geeft thans als zelfstandige bijles aan huis. Daarnaast ontplooide de Bredanaar zich bij verschillende vrijwillige activiteiten. Zo was Meijs van 1998 tot 2017 actief als vrijwilliger bij de lokale omroepen BredaNU en StadRTV. Ze produceerde en presenteerde een maandelijks programma, tot 2013 op de radio en sindsdien op tv.

Tot op heden was de 81-jarige Meijs nog steeds bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland. Ze beheert de portefeuille basisonderwijs en treedt veelvuldig op in de (landelijke) media en op Twitter. Een van haar kerntaken is bewustmaking van het publiek. Meijs voert het maatschappelijk debat over de toekomst van het basisonderwijs en het welzijn van de volgende generaties en lobbyt daarvoor bij de landelijke politiek. In 2017 produceerde ze de documentaire “Juf voor het leven” over zichzelf, die gepaard ging met een onderwijsdebat met honderden bezoekers. Daarnaast werd de documentaire op landelijke tv-zenders en in de Tweede Kamer vertoon. Ook organiseert de Bredanaar conferenties, zoals een taal- en rekenconferentie. In het onderwijsmagazine Komenskypost werd zij recent de derde onderwijs-influencer van Nederland genoemd.