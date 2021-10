Veel steun voor bestolen paardencoaching: ‘Laten we die 15.000 euro ophalen!’

BREDA - In de nacht van 25 op 26 september is het Bredase Paard en Meer beroofd van hun zadels, hoofdstellen, gereedschappen en tuigen. Al snel werd er een crowdfundingcampagne opgezet. Het doelbedrag: 15.000 euro. Hiermee kunnen de materialen opnieuw aangeschaft worden. Om dit bedrag te behalen is nu de hulp van Breda Maakt Mij Blij ingeschakeld. “ik heb goede hoop dat we voldoende donaties op gaan halen om de 15.000 euro te halen”, vertelt Thibaud van der Steen.

Boosheid en verdriet hebben inmiddels plaatsgemaakt voor veerkracht en hoop bij Sofie Sutarzewicz en haar collega’s van Paard en Meer. De organisatie biedt pedagogische begeleiding aan jongens en meisjes uit Breda en omstreken die vastlopen in het dagelijks leven. Met behulp van de dieren wordt er gewerkt aan bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen, het omgaan met gevoelens of het verwerken van moeilijke ervaringen.

Eén van de moeders wiens zoon paardentherapie volgt trok aan de bel bij Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij. “Ik kreeg een berichtje via LinkedIn met daarin een verwijzing naar het nieuwsbericht en de vraag of wij iets konden betekenen”, vertelt Thibaud. Daar hoefde hij niet lang over na te denken. Samen met zijn compagnon Frank Haagen en vaste videograaf Laurence Betjes trok Thibaud naar de Rijsbergsebaan waar ze met eigen ogen zagen hoe bijzonder het werk is dat er bij Paard en Meer wordt verricht.

Alle beetjes helpen

De video waarin zij mensen oproepen om te doneren gaat inmiddels rond op sociale media, want daar hebben ze bij Breda Maakt Mij Blij ruime ervaring mee. Frank: “Begin dit jaar hebben wij ons nog ingezet voor de crowdfundingcampagne van Reptielenhuis de Aarde, zodat zij hun deuren niet hoefden te sluiten. Dat leverde ruim 39.000 euro aan donaties op. Dit keer is het doelbedrag een stuk lager, dus ik heb goede hoop dat wij voldoende donaties gaan ophalen. Alle beetjes helpen, dus als we allemaal een beetje doen, doen we samen een heleboel!”

Naast financiële steun, kan Paard en meer ook steun in materialen zoals nieuwe zadels, teugjes etcetera goed gebruiken. Daarnaast zou het prachtig zijn als iemand uit de regio een veilige manier van opslag kan bieden als steun voor de toekomst. Denk daarbij aan een zeecontainer plus goede sloten voor op het terrein. “Wie weet wilt een bedrijf uit de regio op die manier ook een handje helpen”, aldus Thibaud.

Bekijk de video hier. Doneren doe je hier.