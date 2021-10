Met je hond naar de ballenbak of naar de snackbar? Het kan dit weekend in Breda

BREDA - Je hond even in de ballenbak laten spelen? Of ga je met hem langs de hondensnackbar? In aanloop van dierendag aankomende maandag organiseert dierenziekenhuis AniCura zaterdagmiddag een feestje.

Wie zijn hond in het zonnetje wilt zetten, moet zaterdag zeker nog even langs dierenziekenhuis AniCura. Zij trekken er een middag voor uit om je huisdier in de watten te leggen. In de wachtkamer die wordt omgetoverd tot heuse snackbar staan alle verschillende soorten snacks klaar waarvan je beestje gaat watertanden: Van vis tot kip en rund.

Natasja Embregts is meer dan enthousiast om iedereen te verwelkomen in het dierenziekenhuis. ‘’Ondanks dat we het ontzettend druk hebben, wilden we toch tijd vrij maken om dit te kunnen organiseren. Er worden gehoorzaamheidstrainingen gegeven, je kunt langs het spreekuur bij de hondengedragsdeskundige of laat je hond een preventieve gezondheidscheck doen.’’

Dat je alleen je hond mag nemen, is voor kattenliefhebbers misschien wel een tegenvaller. ‘’We hebben het zeker overwogen,’’ zegt Embregts. ‘’Maar honden zijn nu eenmaal socialere dieren. Katten worden niet blij van een groepsevenement als deze. Daarom hebben we alleen voor honden gekozen.’’

Ballenbak en hondensnackbar

Dat er animo naar is, blijkt wel uit de aanmeldingen: ‘’Er kwamen zoveel reacties op, we zitten nu al helemaal vol.’’ Voor de ballenbak en de snackbar is er wel een vrije inloop. Alle honden en baasjes zijn welkom bij AniCura Dierenziekenhuis aan de Oosterhoutseweg. Van 13.00 tot 17.00 kun je binnenlopen.