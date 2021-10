Zodiac de musical is failliet en stopt

BREDA - Zodiac de musical stopt. Dat is vandaag bekend gemaakt. De musical stopt per direct ‘vanwege de impact van de coronatijd’.

“Vandaag hebben we het zeer pijnlijke besluit moeten nemen om te stoppen met ZODIAC de musical”, schrijft zodiac op de website. “De corona-tijd heeft teveel impact gehad, waardoor we ondanks vele inspanningen onze prachtige productie niet langer kunnen draaien. De impact op cast, crew, partners en leveranciers is groot.”

Recentelijk maakte Zodiac juist bekend een doorstart te maken. Maar dat zal dus niet gebeuren. “Vanaf dinsdag informeren we verder, waaronder boekers van kaartjes. Onze boodschap mag niet verloren gaan. Laten we de toekomst anders doen! GROEN!”