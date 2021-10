NAC weet weer wat winnen is na ruime zege tegen Excelsior

BREDA - NAC wist gisteravond na drie verliespartijen op rij eindelijk weer te winnen. In eigen huis maakte de Bredanaars korte metten met Excelsior. Onze fotograaf Peter Visser was ook aanwezig bij de winstpartij. Bekijk hier zijn foto’s.

NAC pakte gisteravond in de wedstrijd tegen Excelsior vanaf de eerste minuut het initiatief en creëerde daaruit ook een aantal kansen. Zo waren er mogelijkheden voor Antonia, Seuntjens en Kestens. Toch duurde het tot vlak voor rust voordat de Bredanaars op voorsprong kwamen. Thom Haye schoot de bal middels een vrije trap schitterend in de bovenhoek. Zo ging NAC met een 1-0 voorsprong rusten.

Tweede helft

In de tweede helft kwam Excelsior in minuut 64 ietwat verrassend op gelijke hoogte via Duku. Nac leek het vervolgens nog lastig te krijgen tot het moment dat Azzagari een diepe pass op Antonia gaf. Hij kon daaruit een voorzet geven. Deze kwam terecht bij Excelsior-verdediger El Yaakoubi, die de bal in eigen doel liep en zo NAC op voorsprong zette. Aan het einde van de wedstrijd wist NAC ook nog eens uit te lopen naar een ruime overwinning. Seuntjens zorgde voor de 3-1 in minuut 85 en twee minuten later maakte De Rooij ook nog 4-1. Hierdoor kon NAC tevreden terugkijken op de avond.