Voorbijgangers binnenstad Breda verrast door groot straattheater

BREDA - Wie vandaag door de binnenstad van Breda liep, werd verrast door een groots straattheater. Maar liefst twaalf gigantische wezens op stelten van het gezelschap Close-Act maakten contact met nietsvermoedende voorbijgangers.

Vele bezoekers aan de stad Breda keken verrast op van de wezens op stelten. De een schrok zich kapot, de ander lachte maar iedereen was het met elkaar eens: wat was dit een gaaf optreden. Met dit cadeau aan de binnenstad is Breda Buiten, de zomerprogrammering van Breda, officieel afgelopen