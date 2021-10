Succesvol premièreweekend voor theatervoorstelling Ik Ben Hier

BREDA - ‘Je moet van beton zijn om je niet te laten raken’, aldus de Theaterkrant. Meer dan honderd bezoekers lieten zich afgelopen weekend niet door de regen weerhouden om de theatervoorstelling Ik Ben Hier van Zout in Breda te bezoeken. Sterker nog, de regen werd door sommige bezoekers als een ‘extra dimensie’ ervaren.

Ik Ben Hier is een auditieve wandeling met de stad Breda als podium. Al wandelend vanaf Nieuwe Veste hoort het publiek via een koptelefoon het verhaal van zes voormalig vluchtelingen. Onderweg komt het publiek de hoofdpersonen tegen, maar vooraf is onduidelijk wie het is en waar diegene te verwachten is. Dit maakt het een indrukwekkende wandeling, waar theater en werkelijkheid naadloos in elkaar overlopen. “Heel mooi, levensverhalen op straat. Voortaan loop ik met andere ogen door Breda”, aldus een bezoeker.

Het publiek wordt aan het einde van de voorstelling in Electron ontvangen door Letizia Rompelberg, artistiek leider van Zout en regisseur van het stuk. Er wordt toelichting gegeven over de totstandkoming van het stuk en men krijgt de mogelijkheid om met de spelers in gesprek te gaan. Tevens zijn er portretten van de hoofdpersonen te bewonderen.

Ik ben hier is nog te bezoeken op 8, 9 en 10 oktober. Tickets zijn te verkrijgen via www.zoutspeelt.nl.