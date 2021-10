Het is Dierendag: 15x de liefste huisdieren van Breda

BREDA - Het is Dierendag! Een dag waarop je je huisdier net iets meer verwent dan normaal. We konden het natuurlijk niet laten om een selectie te maken van de grappigste, liefste, schattigste huisdieren van Breda. Uit bijna 600 inzendingen was het aan ons de moeilijke taak om daar 15 exemplaren uit te kiezen.

Afgelopen vrijdag riepen wij op Facebook Bredanaars op om een foto te delen van hun lieve huisdier. En daar werd massaal gehoor aan gegeven. Uit maar liefst 600 inzendingen maakten wij een selectie. In het fotoalbum onder dit artikel kun je vijftien van onze favoriete inzendingen bekijken. Door op een foto te klikken, kom je erachter bij wie dit diertje thuis hoort.