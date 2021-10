GGD opent nieuwe vaccinatielocatie in Breda op het Kasteelplein

BREDA - Nu vaccinatielocatie Breepark is gesloten, moeten Bredanaars naar Breda International Airport in Bosschenhoofd voor hun vaccinatie. En dat zorgde voor onvrede in de lokale politiek. Meerdere partijen pleitten voor een oplossing waarbij Bredanaars niet zo ver hoeven te reizen voor een prik. En die oplossing komt er. Vandaag start de bouw van een pop-up vaccinatielocatie op het Kasteelplein.

GGD West-Brabant heeft samen met de gemeente Breda gewerkt aan een nieuwe vaccinatielocatie in Breda, nu de XL locatie in Breepark de deuren heeft gesloten. Vandaag start daarom een pop-uplocatie op het Kasteelplein. Het is nog onduidelijk wanneer deze precies de deuren zal kunnen openen, maar een woordvoerder van de GGD laat weten dat dit waarschijnlijk nog begin deze week is.

De vaccinatielocatie in Breepark sloot vrijdag 24 september de deuren. Sinds 8 maart werden er op Breepark ruim 379.000 vaccinaties gezet (49% van het totaal in West-Brabant). In de piekperiode werden er meer dan 1.000 diensten per week gedraaid, door medewerkers met een achtergrond in onder andere de horeca, het rode kruis en de verpleegkunde en deden studenten van Curio en Avans werkervaring op. Sinds 27 september ging de vaccinatielocatie op Breda International Airport juist weer open als dé locatie voor West-Brabanders om hun vaccinatie te halen.