Weerbericht Breda: ‘Eerste dagen nog wisselvallig, later in de week mooi najaarsweer’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 4 oktober en de komende dagen.

Het lagedrukgebied dat afgelopen weekend zo veel regen veroorzaakte, ligt maandag boven het zeegebied tussen IJsland en Noorwegen. Het heeft nog altijd een bepalende invloed op het Brabantse weer. Zo kunnen er door een buienstoring ervan in het westen van Brabant lokaal enkele buitjes vallen. En dinsdag en woensdag trekt een randstoring van dit lagedrukgebied over Brabant.



Verwachting voor maandag 4 oktober

Het is een mooie zonnige start van de dag. De ochtenduren brengen vandaag de meeste zonneschijn. In de loop van de dag verschijnen er stapelwolken. In het westen van Brabant kan dat lokaal aanleiding geven tot een lokale regenbui. De zuiden - tot zuidwestenwind is matig van kracht, gemiddeld 3 of 4 Beaufort. Met voldoende zonneschijn wordt het lokaal 17 graden. Met wat meer wolken blijf het iets koeler.



Het weer voor de komende dagen



Dinsdag 5 oktober

De dag start droog, maar al snel loopt de lucht vol met wolken. In de loop van de ochtend gaat het vanuit de Zuidwesthoek regenen. De algemene regen trekt later op de middag naar het noordoosten weg. Er volgt dan een wisselende bewolking met vooral in het westen van Brabant nog kans op enkele lokale buien. De zuidenwind is gemiddeld matig tot vrij krachtig, 4 of 5 Beaufort. Er komen rukwinden voor tot 55 km/u. De wind ruimt later naar het westen. Maxima rond 15 graden.



Woensdag 6 oktober

Het is nog altijd geen stabiel weer. Er hangen meestal veel wolken boven Brabant. De kans op een lokale bui is nog steeds aanwezig. Wel piept de zon wat vaker door. De westenwind is gemiddeld matig tot vrij krachtig, 4 tot 5 Beaufort. Het kwik komt op een graad of 14 uit.



Donderdag 7 oktober

De atmosfeer stabiliseert door de opbouw van een hogedrukgebied. De dag start met laaghangende wolkenvelden, maar het blijft droog. In de loop van de middag komen er meer en meer opklaringen. De wind is zwak en veranderlijk. Gemiddeld 2 Beaufort. De temperatuur loopt op naar 17, lokaal 18 graden.



Vrijdag 8 oktober

Na het optrekken van eventuele lokale grondmist of mistbanken wordt het mooi en zonnig weer. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten, gemiddeld met 2 of 3 Beaufort. Maxima rond de 19 graden.



Zo was het weer zondag 3 oktober 2021

Maximumtemperatuur: 17,0 graden

Minimumtemperatuur: 11,4 graden

Neerslag: 41,2 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 4 oktober 2021 om 09:00 uur