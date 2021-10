Relatief veel verkeersongevallen in Brabant, Breda staat in de top drie

BREDA - Er gebeuren relatief veel verkeersongevallen in Noord-Brabant. In 2020 werden er binnen de provinciegrenzen ruim 14.000 verkeersongelukken geregistreerd. Dit betekent dat bijna 1 op de 6 van de Nederlandse verkeersongevallen plaatsvond in Noord-Brabant. De meeste incidenten werden gemeld in Eindhoven, Tilburg en Breda. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer op basis van data van de politie en Rijkswaterstaat.

In Noord-Brabant gebeurde er vorig jaar de meeste verkeersongelukken in Eindhoven. Hier werden 1.713 verkeersongevallen geregistreerd waar een of meerdere verkeersdeelnemers bij betrokken waren. Op plek twee staat Tilburg met 1411 ongevallen en op plek drie staat Breda met 1288 ongevallen.

Wanneer het aantal verkeersongelukken wordt afgewogen tegen het inwonersaantal, is de kans op een ongeval het grootst in Moerdijk. Per 1.000 inwoners werden hier vorig jaar 11,3 ongelukken gemeld. Dit is bijna twee keer hoger dan het landelijke gemiddelde van 5,9 verkeersongevallen per 1.000 inwoners.

Ook in de gemeenten Oirschot (10), Geertruidenberg (8,9) en Eindhoven (7,3) ligt het aantal ongelukken per 1.000 inwoners hoog.

Relatief meeste ongelukken op rechte wegen

De helft van alle Nederlandse geregistreerde verkeersongevallen waarbij ook het type weg bekend is, gebeurde in 2020 op een rechte weg (50,2%). Dit waren vooral kop/staartbotsingen en ongelukken waarbij voertuigen in de flank geraakt werden. Ook verkeersongevallen op kruispunten (22,8%) kwamen vorig jaar relatief vaak voor.