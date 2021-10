De opbouw van Winterhaven is in volle gang

Overwinteren aan het water: Winterhaven opent zijn deuren

BREDA – Bredanaars die ook tijdens de koudere dagen graag op een terras zitten, kunnen vanaf 8 oktober terecht bij Winterhaven. Biercafé de Huiskamer en de Biertuin slaan de winterslaap over en gaan een samenwerking aan onder die nieuwe naam. De opbouw van het grote overdekte terras is inmiddels in volle gang.

Normaal gesproken bruist het in de zomer aan de Haven in de zomer: De terrassen van de Huiskamer en de Biertuin zitten dan propvol. Maar in de winter is het stil op die plek. ‘’En dat vinden we jammer,’’ zegt Tessa Maarschalkerweerd van Winterhaven. ‘’Het is zonde dat dat in de winter weggaat. En toen is het idee ontstaan om het door te trekken in de winter. We willen een plek bieden voor de koudere dagen.’’

Ondertussen gebeurt er veel op het terrein bij de Hoge Brug. Het plein wordt volledig herbouwd: Er komt een overkapping en alles wordt winddicht gemaakt. ‘’Het interieur wordt heel huiselijk, alsof je bij de eerste stap thuiskomt.’’ Op hun Instagram delen ze de werkzaamheden: Er wordt een volledige vloer neergelegd waar normaal het terras staat en ook de ramen worden vandaag geplaatst.

Op de sfeerimpressie van de Vishal zijn vooral veel statafels met barkrukken te zien. Als kers op de taart komen er twee hottubs te staan, waar bezoekers een arrangement kunnen boeken. ‘’Het moet Scandinavische wintervibes geven,’’ zegt Tessa. Ook de menukaart is omgegooid: ‘’Waar we voorheen zomerse bieren en cocktails aanboden, kun je nu onder andere kaasfonduen en hebben we af en toe pizza deals.’’

Opening

Komende vrijdag staat er een feestelijke opening op de planning bij de hotspot aan de haven. ‘’Vanaf 16.00 uur gaan de deuren open, en zaterdag organiseren we onze eerste silent disco. We gaan nog veel meer evenementen als deze organiseren.’’ Zo staat ook bierbingo op de agenda. Winterhaven zal open zijn tot de week voor carnaval.