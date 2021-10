Bewoners Giraffestraat opgeschrikt door brand in voortuin, mogelijk brandstichtig

BREDA - De brandweer is dinsdagochtend rond 05.00 uur uitgerukt naar een brand in Heusdenhout. Daar woedde in een voortuin brand.

Dinsdagochtend rond 05.10 uur werd er een brand aan een gebouw gemeld in de Giraffestraat. De brand bleek te zijn ontstaan in een zak kleding die naar de kringloop moest. Deze lag voor buiten bij de voordeur.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de voordeur schade opliep. Twee bewoners en hun hondje werden gecontroleerd door de medewerkers van de ambulance, en de woning werd geventileerd.

Mogelijk is er sprake van brandstichting. O videobeelden was een weglopende jongeman te zien. De politie doet onderzoek naar de zaak.