Snelweg bezaaid met flessen lachgas na kop-straatbotsing

BREDA - Op de A16 heeft maandagavond een kop-staartbotsing plaatsgevonden tussen een auto en een busje. Daarbij verloor het busje tientallen flessen met lachgas.

Het was een opvallend gezicht op de A16 bij Breda maandagavond. Een auto en busje kwamen hard tot botsing, en liepen daarbij grote schade op. Dat gebeurde vlakbij afrit Rijsbergen. Bij de kop-staartbotsing verloor het busje bovendien zijn lading.

Na het ongeval lag de snelweg bezaaid met flessen lachgas. Het ging om tientallen flessen. De weg moest tijdelijk worden afgezet.

#Breda Kop-staart met 2 auto’s om 20u15 op de #A16. Er lagen rond 64 kleine cilinders met mogelijk lachgas over de weg. We doen onderzoek naar de toedracht en vervoer van cilinders. Niemand is aangehouden. Twee bestuurders zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.— Politie Breda eo (@Politie_Breda) October 4, 2021