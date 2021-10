Brandstofprijzen schieten omhoog: Op deze plekken in Breda tank je het goedkoopste

BREDA - De prijzen van brandstof gaan door het dak. Recentelijk werd de grens van twee euro per liter euro95 doorbroken. Maar lang niet overal betaal je zoveel voor een liter benzine. Het bedrijf Multitankcard zocht uit waar tanken het goedkoopste is. En in de top drie goedkoopste tankstations van Noord-Brabant staat ook een tankstation in Breda.

Brabanders zijn niet bepaald goedkoop uit wanneer ze in hun eigen provincie tanken. De gemiddelde pompprijs ligt namelijk op 1,765 euro. En daarmee staat Breda slechts op plek negen van de twaalf provincies. Tanken is gemiddeld het goedkoopste in Groningen. Het duurste is het juist in Limburg. Bij diesel doet Noord-Brabant het iets beter. Daar staat de provincie op plek acht van de twaalf, met 1,41 euro gemiddeld.

Toch ben je niet overal in Noord-Brabant zoveel geld kwijt. Het bedrijf zocht namelijk ook uit wat de goedkoopste tankstations van de provincie zijn. En in die top tien is Breda twee keer terug te vinden. Het tankstation Makro Breda staat op plek drie met gemiddeld 1,65 euro voor een liter Euro95, en Texaco aan de Nieuwe Kadijk staat daaronder op plek vier.

Stijgende prijzen

“De stijgende prijzen hangen onder meer samen met de groeiende vraag, nu – hopelijk – het einde van corona nadert, terwijl de olieproductie aan het begin van de pandemie juist was teruggeschroefd”, legt Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard uit. “De oliemaatschappijen moeten de productie nu weer opvoeren, waarmee de prijs kan zakken. Omdat olieprijzen op termijnmarkten bepaald worden, is die stijging of daling eigenlijk altijd vertraagd. En onze ervaring is dat het zakken van de prijzen langer op laat zich wachten dan de prijstoename. Daarnaast zie je aan de pomp dagelijkse prijsfluctuaties aan de hand van de vraag. Bij mooi weer en drukte – bijvoorbeeld in de spits – ligt de prijs vaak iets hoger, terwijl deze een paar uur later weer iets lager kan liggen als de drukte voorbij is of als het weer omslaat.”