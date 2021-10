Breda is 80.000 stoeptegels armer in strijd voor de vergroening

BREDA - Het klinkt ludiek: Het NK tegelwippen. En dat is het ook deels wel, geeft de organisatie toe. Maar het heeft ook daadwerkelijk effect. Afgelopen maanden werd het NK tegelwippen flink gepromoot, en dat heeft gezorgd voor het verdwijnen van maar liefst 80.000 Bredase stoeptegels. En dat zorgt voor een mooie stap in de richting van een groenere stad.

Afgelopen maanden stortten bewoners, burgemeesters en wethouders zich enthousiast op de competitie ‘NK Tegelwippen’. Zo zette Breda onder andere een tegeltaxi in om het ‘wippen’ van tegels bij Bredanaars te stimuleren. In totaal werden er in de 81 deelnemende gemeentes ruim anderhalf miljoen tegels gelicht. In Breda gaat het om bijna 80.000 tegels. De derby tegen Tilburg heeft Breda dus glansrijk gewonnen. Daar werden ‘slechts’ 23000 tegel gelicht.

Het resultaat van het NK toont duidelijk aan dat het méér is dan een ludieke actie. “Wanneer we massaal de handen uit de mouwen steken heeft het daadwerkelijk effect”, legt de organisatie uit. “Met de hevige regenbuien en de extreme wateroverlast in Nederland, België en Duitsland nog vers in het geheugen, is het zaak alle zeilen bij te zetten om onze omgeving meer klimaatbestendig te maken. Te beginnen in de eigen achtertuin, want in totaal bestrijken de Nederlandse tuinen 6600 hectare grond. Dat is meer dan Nationaal Park de Hoge Veluwe.” En op basis van luchtfoto’s berekende ingenieursbureau Cobra dat 60 procent van de Nederlandse tuinen is betegeld.

“Wanneer tegels worden vervangen door groen, helpt dit wateroverlast te verminderen, biedt het koelte in tijden van hitte en houdt de grond water vast bij droogte. Het vergroot de leefruimte voor planten en dieren en draagt zo bij aan de biodiversiteit. Bovendien is een nabije groene leefomgeving goed voor onze mentale gezondheid.”

Bredanaars die het ‘NK’ hebben gemist, maar toch graag hun tuin willen onttegelen, kunnen daarvoor subsidie aanvragen. Breda heeft recentelijk 100.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor ‘Water en groen’. Daar valt het onttegelen van de tuin ook onder.