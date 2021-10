Bredase advocaat tegen de Staat: Vandaag uitspraak over coronapas

BREDA - Vandaag doet de rechter uitspraak in het kort geding over de coronapas. Die zaak is aangespannen door de Bredase advocaat Bart Maes. Maes noemt de invoering van de pas ‘onwettig, strafbaar en discriminerend’.

De Bredase advocaat Bart Maes heeft samen met Elke Lenting een kort geding aangespannen tegen de Staat over de coronapas. Maes noemt de coronapas ‘ordinaire vaccinatiedrang’. “Maar intussen is de tweedeling in de maatschappij bijna fysiek voelbaar. Families en vriendschappen vallen uit elkaar, jongeren en hun ouders komen hopeloos in de knel, etc. Kappen dus daarmee en wel nu”, schrijft hij in aanloop naar het kort geding op Twitter.

De rechter van de rechtbank van Den Haag zal vandaag uitspraak doen in de zaak. De uitspraak wordt rond 10.00 uur verwacht. “Het hoeft geen betoog dat ik uitkijk naar een positieve uitspraak. Niet omdat ik zo graag win - dat ook - maar met name voor NL wat ontzettend worstelt met deze discriminerende pas die werkelijk nergens voor nodig is, anders dan het opkrikken van de toch al hoge vaccinatiegraad”, aldus Maes.





Overheid

Het coronabewijs wordt door het kabinet juist uitgelegd als een manier om te zorgen voor extra veiligheid en een middel om te kunnen zorgen dat de 1,5 meter afstand regel kon verdwijnen. “Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen. Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.”