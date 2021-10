Renske en Cesar schreven hun eerste kinderboek: ‘Taco is gezellig, maar ook educatief’

BREDA - Een kinderboek schrijven was al jaren een droom van Renske van den Bogaard. In maart 2020 zette ze een belangrijke eerste stap in die richting. Samen met illustrator Cesar Schilder begon ze de verhalen van Taco de Tapir te delen via Instagram. En nu, zo’n anderhalf jaar later, is het fysieke kinderboek Taco Tapir een feit.

Op woensdag 6 oktober start de landelijke Kinderboekenweek. Dat is de grootste leesbevorderingscampagne voor kinderen in Nederland, en heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen te enthousiasmeren om boeken te lezen. En kinderen enthousiasmeren om te lezen, is ook precies wat Renske van den Bogaard (28) graag doet. “Ik hield er van jongs af aan al van om te schrijven. Een kinderboek schrijven was daarom al jaren een droom van me. Ik vind het heel tof om kinderen mee te nemen in mijn fantasie.”

Samenwerking

Het idee voor het verhaal van Taco Tapir zat al tijden in het hoofd van Renske. “Ik wilde graag een uniek dier kiezen, en niet ‘gewoon’ en konijn of een koe. Na wat wikken en wegen kwam ik bij de Tapir uit. De verhalen kwamen toen vanzelf, maar tekeningen maken kan ik niet.” Via haar werk kwam ze met illustrator Cesar Schilder in gesprek over haar droom. “Hij was enorm enthousiast. Een kinderboek maken leek hem ook geweldig, alleen hij kan dan weer de verhalen niet schrijven. Een perfecte match dus! Dankzij Cesar kwamen Taco en zijn vriendjes tot leven.” Samen schreven en tekenden ze de verhalen van Taco Tapir en deelden ze die gratis via Instagram.

Verhalen

De verhalen van Taco Tapir en zijn vrienden zijn niet alleen fantasierijk, maar geven kinderen ook een boodschap mee. Ieder verhaal draait namelijk om een spreekwoord of gezegde. Zo heet één van de verhaaltjes ‘Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.’ “Zo’n spreekwoord of gezegde heeft altijd een moraal. We nemen kinderen dus mee in een vrolijke fantasiewereld vol dieren, maar er zit ook echt een educatief element aan.” Al snel stroomden de enthousiaste reacties binnen, en nam het aantal volgers van hun Instagrampagina flink toe. “Zo zagen we dat de verhalen zelfs in klassen, maar ook in praktijken voor logopedie en meertaligheid gebruikt werden. Hierdoor ontvingen we ook steeds meer aanvragen voor een ‘echt’ boekje, wat wij natuurlijk fantastisch vonden. Bij het bereiken van 1000 volgers hakten we de knoop door en zijn we begonnen met het produceren van het fysieke boek.”

Fysiek boek

Zo ontwikkelde het ‘coronaproject’ van Cesar en Renske zich dus tot een fysiek boek, waarvan ze er inmiddels al meer dan honderd verkocht hebben. “We zijn gestart met een oplage van 100 boekjes. Die waren uiteindelijk al binnen anderhalve week weg”, vertelt Renske trots. “Inmiddels staat daarom de tweede oplage van nog eens 100 boeken al klaar. De eerste oplage hebben we natuurlijk vooral verkocht aan mensen die Taco al kenden via onze Instagrampagina. Maar we hopen nog veel meer kinderen te kunnen gaan verblijden met de avonturen van Taco. Momenteel doen we dat via de verkoop in onze eigen webshop, maar we hopen dat we Taco Tapir binnenkort ook in Bredase boekenwinkels kunnen aanbieden!”