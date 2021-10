Regen en ongelukken zorgen voor drukste ochtendspits van het jaar

BREDA - Door een combinatie van regenachtige weersomstandigheden, omleidingen en incidenten was de ochtendspits woensdag druk. Met 310 kilometer was het de drukste ochtendspits van het jaar, laat Rijkswaterstaat weten.

De spits begon in verschillende delen van het land al vroeg. Om 07:15 stond er al meer dan 100 kilometer file op de Rijkswegen. “Anderhalf uur later bereikten we de spitspiek met 310 kilometer”, aldus Rijkswaterstaat. Ook rondom Breda was het erg druk op de wegen. Dat had onder andere te maken met de zeer hevige regenbuien die over de regio trokken. Ook gebeurde er een ongeluk op de A58 tussen Breda en Tilburg, ter hoogte van Ulvenhout. Die file neemt inmiddels af, want de weg is weer vrij.

Verder was het vooral in de regio Rotterdam erg druk. Dat kwam door ongelukken op de A16 richting Terbregseplein en in de Noordtunnel richting Ridderkerk. Ook in andere delen van het land ontstonden files door ongelukken en verkeersaanbod, onder meer op de omleidingsroutes van de A12, die tussen Utrecht en Woerden afgesloten is vanwege werkzaamheden. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is één van die omleidingsroutes. Rond 07:00 gebeurde op de A4 bij Zoeterwoude-Rijndijk een ongeluk. Het verkeer kon via de vluchtstrook passeren, maar de file liep op met een vertraging van meer dan een half uur.

Regen

In verschillende delen van het land hadden automobilisten te maken met regenachtige weersomstandigheden. Voor de provincies Zeeland en Zuid-Holland had het KNMI code geel afgekondigd vanwege de kans op zware windstoten. Rond 09:00 uur is code geel ingetrokken. Wel geldt er nog tot vanmiddag een verkeerswaarschuwing vanwege zware windstoten in het zuidwesten van het land.