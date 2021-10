Eindelijk viert Ulvenhout de feestelijke opening op het Pekhoeveterrein

ULVENHOUT - De nieuwe speeltuin op het Pekhoeveterrein in Ulvenhout is al bijna een jaar in gebruik maar wordt vandaag dan eindelijk feestelijk geopend. Daarnaast dient het feestelijke moment ook als officiële opening van de gerestaureerde monumentale Karkooi.

Na uitstel kan er vandaag dan toch eindelijk feest gevierd worden op het Pekhoeveterrein in Ulvenhout. Bijna een jaar geleden, in november 2020, werd daar de hernieuwde, natuurlijk ingerichte speeltuin opgeleverd. Sindsdien klimmen en klauteren kinderen al volop in de speeltuin, maar een feestelijk moment om de ingebruikname te vieren heeft nog niet kunnen plaatsvinden. Daarnaast werd afgelopen juli de gerestaureerde monumentale Karkooi in gebruik genomen. In het linkerdeel is kinderdagverblijf Boeffies & (B)engeltjes gevestigd. De andere ruimte, ‘t Gerij, is het nieuwe onderkomen van de Dorpswijzer Ulvenhout, met Het Ruilboek en de Dorpstafel. ‘s Avonds doet dit deel van de Karkooi dienst als vierde Dorpskamer.

Om 12.00 uur zal wethouder Paul de Beer buiten de officiële opening van de Karkooi en de speeltuin verrichten. Aansluitend kan de Karkooi bezichtigd worden en kunnen kinderen zich uitleven in de speeltuin. Speciaal voor de gelegenheid is daar ook een springkussen neergezet. Daarnaast worden alle kinderen getrakteerd op een pannenkoek en limonade. Als afsluiting van de festiviteiten, rond 15.00 uur, krijgen zij ook nog een leuk kleinigheidje. Voor de overige gasten staat er een hapje en een drankje klaar.