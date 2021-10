Breda houdt vast aan hoogbouw bij Kemelstede en Bergschot

BREDA - Inwoners van Heusdenhout staan op zijn zachts gezegd niet te springen om de bouw van een 80 meter hoge woontoren in hun wijk. Maar Breda houdt vast aan hoogbouw bij Kemelstede en Bergschot. Het college ziet hoogbouw op die locaties als ‘een scharnierpunt tussen de grote infrastructurele structuren en de functioneel opgezette woonwijk.’

Al een tijdje ligt het plan op tafel om het oude ABN AMRO kantoor aan de Kemelstede om te bouwen tot een wooncomplex met een woontoren van 80 meter hoog en 260 woningen. CDA’er Marc van Oosterbosch heeft begrip voor de bouwambities van het college, maar kan zich net als veel omwonenden niet vinden in de keuze voor hoogbouw. Toch gaat het college daar niet vanaf wijken. In antwoorden op de vragen van Oosterbosch geeft het college aan vast te houden aan de keuze voor hoogbouw bij zowel Kemelstede als Bergschot.

Kemelstede en Bergschot, beiden gelegen in Heusdenhout, liggen aan de A27. Met hoogbouw kunnen zij de noordelijke en zuidelijke rondweg als entree van de stad markeren, stelt het college. “Daarmee verankeren ze de stad in ruimtelijk en visuele zin met het snelweglandschap en visualiseren ze tevens de groei-ambitie van Breda.” De locaties liggen bovendien enigszins apart van de woonwijk. “Vanuit deze aparte positie vormen deze twee hoogbouwlocaties scharnierpunten tussen de grote infrastructurele structuren met groene/ ecologische zone en de functioneel opgezette woonwijk.”

Leefbaarheid

Van Oosterbosch wilde van het college weten welke negatieve gevolgen zij zien voor de leefbaarheid van de wijk wanneer de toren van 80 meter wordt gerealiseerd. Maar het college ziet met name negatieve gevolgen van het uitblijven van de ontwikkeling aan Kemelstede. Daar is het verval namelijk al ingetreden. “Om een positieve impuls aan de leefbaarheid te geven is uitdrukkelijk aan de ontwikkelaar meegegeven dat het een gebouw in het groen moet worden, een park met openbaar karakter, met wandelpaden, grenzend aan bestaande en nieuwe. Er wordt een ecologische zone aangebracht die dient als opvang voor hoog water in de Lei.”

Op dit moment zit het project in de afrondende fase van de haalbaarheidsstudie. Als deze fase is doorlopen, zal de formele bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Wanneer het ontwerpplan ten inzage wordt gelegd, kunnen omwonenden zienswijzen indienen. Maar naast de formele procedures loopt ook een participatietraject met omwonenden. “Sowieso worden bewoners betrokken bij invulling van de maatschappelijke ruimte in de plint van de nieuwbouw en bij de inrichting van het buitengebied.”