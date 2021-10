Actie tegen eenzaamheid in het park: gratis koffie voor jou en een ander

BREDA - Eenzaamheid bestrijden met koffie? Met de campagne +één wilt de gemeente Breda eenzaamheid tegengaan, waarbij mensen hun verhaal mogen doen om het taboe te doorbreken. Vandaag kan dat in park Valkenberg: Van 11.00 tot 18.00 uur kan iedereen twee gratis koffie halen om te delen met een ander.

Even een praatje maken of een vriendelijk gebaar: Dat kleine beetje contact kan al veel doen. En dat is het onderliggende doel van de campagne: eenzaamheid tegengaan. Iets wat door corona juist is toegenomen. ‘’Maar’’, zegt Wethouder Miriam Haagh, “Eenzaamheid is van alle tijden. Door corona hebben we gezien dat het gevoel van eenzaamheid ook onder jongeren sterk is toegenomen. Met deze campagne willen we het taboe doorbreken. We willen laten zien dat iedereen - jong en oud - met deze gevoelens te maken kan krijgen. ‘’

Met de campagne +één, die bestaat uit verschillende posters en een video, worden de instanties en organisaties die zich inzetten tegen eenzaamheid in de spotlight gezet. Want er zijn in Breda enorm veel projecten tegen eenzaamheid. Denk aan fietsmaatjes, buddy to buddy, digimaatjes, eet met je hart, jongerenwerk Surplus en Zorg voor elkaar Breda. “We hebben echt voor iedereen die op zoek is naar wat extra contact een passend aanbod. Het is nu dus vooral zaak om te zorgen dat eenzaamheid bespreekbaar wordt, en dat mensen de stap naar zo’n organisatie durven zetten.”

Bankje



Naast de posters en de video wordt er ook een bankje in de vorm van een ‘+’ gerealiseerd. Vandaag staat hij in park Valkenberg, maar als het aan wethouder Haagh ligt, komt dat bankje op allerlei plekken in Breda te staan. In de openbare ruimte, maar bijvoorbeeld ook bij organisaties en sportverenigingen. “Dat plan zijn we nog aan het uitwerken, maar het lijkt me enorm mooi als we dat kunnen realiseren. En dat we via zo’n bankje mensen echt kunnen stimuleren om het gesprek over eenzaamheid aan te gaan.”