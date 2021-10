Liefhebbers van Paul Verhoeven opgelet: Hele maand klassiekers te zien in de bios in Breda

BREDA - Liefhebbers van Paul Verhoeven kunnen de hele maand hun hart ophalen in Breda. Heel oktober zijn er namelijk ‘Verhoeven Klassiekers’ te zien bij zowel Chassé Cinema als Belcrum Bios.

Paul Verhoeven-fans hoeven zich deze maand niet te vervelen. Ter ere van Verhoevens nieuwste film vertonen Chassé Cinema en Belcrum Bios namelijk een aantal van Verhoevens klassiekers. In Belcrum Bios (op locatie bij Podium Bloos) zijn RoboCop en Elle te zien. De film Basic Instinct, door filmmuseum Eye gerestaureerd, is twee keer te zien in de zaal van Chassé Cinema

Paul Verhoeven is al sinds de jaren 60 actief in de filmwereld. De 83-jarige regisseur heeft veel bekende titels op zijn naam staan, zoals Turks fruit en Showgirls. 14 oktober gaat Verhoevens nieuwste film, Benedetta, in première. Benedetta vertelt het verhaal van Benedetta Carlini, die zich in de zeventiende eeuw bij een klooster in Toscane aansluit. Al vanaf jonge leeftijd is ze schijnbaar in staat om wonderen te verrichten. Haar invloed op het leven in het klooster is dan ook groot. Terwijl de pest het land teistert besluit de Kerk onderzoek te doen naar Benedetta’s claims, om te ontdekken of de non mogelijk meer geheimen heeft dan zij doet voorkomen.

De film beleefde zijn wereldpremière op het filmfestival van Cannes en maakte daar de nodige tongen los. Op woensdag 13 oktober draait Benedetta al als exclusieve voorpremière. Daarna is de film dagelijks in de zalen van Chassé Cinema te zien.