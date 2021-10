Avans is voor 10de keer beste grote hogeschool van Nederland

BREDA - Avans is voor de tiende keer in 12 jaar nummer 1 in de ranglijst van beste grote hogescholen in de Keuzegids hbo. Een prestatie van formaat, zeker in coronatijd, vindt bestuursvoorzitter Philippe Raets. “Een groot compliment van onze studenten.”

Het was spannend hoe de uitslag dit jaar zou uitpakken. De grote vraag was in hoeverre het gedwongen thuis studeren een negatief effect zou hebben op de tevredenheid van studenten. De ranking van Keuzegids hbo is namelijk voor een deel gebaseerd op de resultaten uit de Nationale Studenten Enquête. En die was al twee jaar niet gehouden, onder andere door de coronapandemie.

Alle hogescholen zien een lichte daling in de waardering, maar buiten dat scoort Avans de hoogste cijfers als het gaat om tevredenheid onder studenten. Studenten ervaren Avans als een veilige en inclusieve omgeving waar zij zichzelf kunnen zijn en ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ze zijn dan ook erg tevreden over de sfeer in het algemeen en voelen zich thuis bij Avans. Verder zijn studenten tevreden over de inhoudelijke deskundigheid van docenten en over de kennis die docenten hebben over de beroepspraktijk.

Hogere score

Avans verbetert zich zelfs ten opzichte van vorig jaar en loopt daarmee iets uit op de nummer 2, Windesheim. NHL Stenden moet dit jaar met een half punt verschil de derde plek afstaan aan Hogeschool Leiden, die vorig jaar nog niet in de top-5 stond en dus flink is geklommen.

De Keuzegids over de winnaar: “Avans blinkt uit in flink wat vakgebieden: opleidingen in recht en bestuur, economie en bedrijf, gedrag en maatschappij, gezondheid en exact en informatica scoren over de gehele linie flink boven het gemiddelde. Een echte uitblinker is technische bedrijfskunde in Tilburg, die een score haalt van maar liefst 97 punten. Ook chemische technologie in Breda en technische bedrijfskunde, communicatie (Ad) en logistiek (Ad) in Den Bosch kunnen op goede prestatiecijfers en veel lof van de studenten rekenen.”

Compliment

Philippe Raets, voorzitter van het College van Bestuur is verheugd: “Wat een groot compliment van onze studenten. In tijden waarin de coronapandemie voor grote uitdagingen en veranderingen in het onderwijs heeft gezorgd, zien we dat zij onze docenten en ons onderwijs alsnog zeer waarderen. Dat zegt iets over de wendbaarheid en veerkracht van Avans, maar ook van onze studenten zelf. De inzichten uit de Nationale Studenten Enquête en de vele suggesties en tips van onze studenten zijn een fantastisch vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van ons onderwijs.”





Maar liefst 22 Avans-opleidingen zijn volgens de Keuzegids als beste opleiding geëindigd. In Breda zijn dat er 6, in ‘s-Hertogenbosch 12 en in Tilburg 2. Ook in Roosendaal eindigen 2 Ad-opleidingen bovenaan. In Breda krijgen de volgende opleidingen het kwaliteitszegel: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemische Technologie, Human Resource Management, Environmental Science for Sustainable Energy and Technology, Fysiotherapie en HBO-Verpleegkunde.