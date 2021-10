Arriva gaat extra ritten rijden in Brabant vanwege toenemende drukte

BREDA - Het aantal reizigers in Breda neemt toe. Nu de scholen weer op de rit zijn en de vakantieperiode ook voor werkenden minder in trek wordt, rijdt Arriva extra ritten vanaf maandag 11 oktober. Door toenemende reizigersaantallen wilt Arriva ervoor zorgen dat ze alle scholieren, studenten en overige reizigers goed kunnen vervoeren.

Om half 8 s’ ochtends is het echt proppen in de bus, en dat herkent Arriva ook. Het aantal reizigers in Brabant neemt weer toe. Daarom zet de vervoersorganisatie extra ritten in vanaf maandag 11 oktober.

‘’We zijn blij om te zien dat de reizigersaantallen zich aan het herstellen zijn na de lange onzekere COVID-periode,” aldus regiodirecteur Jan Pieter Been. “Op de Brabantse wegen zien we ook de files weer toenemen de afgelopen weken. Ook daarvoor is het openbaar vervoer nog altijd een goed alternatief. Als het nodig is hebben we voldoende capaciteit om verder op te schalen als deze filerijders besluiten om van het openbaar vervoer gebruik te gaan maken.”

Vanaf vandaag rijden er onder andere extra bussen op Lijn 1, Breda centraal naar de Hoge Vucht. Op lijn 9 Breda Centraal naar Avans en de Loevesteinstraat. En er rijden extra bussen tussen Sleeuwijk Tol en Breda Centraal.

Begin september werd het openbaar vervoer in Breda nog afgeschaald wegens financiële tekorten, waarna de Bredase VVD vragen stelde aan het College van Burgemeester en Wethouders.