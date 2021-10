Feestelijke aftrap NAC Street League: ‘Hopen zo het gedrag van Bredase kinderen positief te beïnvloeden’

BREDA – De NAC Street League werd vanochtend feestelijk afgetrapt. Op het parkeerterrein bij het Rat Verlegh Stadion stond de honderden basisschoolkinderen in de ochtend een groot spektakel te wachten. Vanaf volgende week beginnen de eerste wedstrijdjes, en dat wordt groots gevierd.

Een podium met een DJ-tafel in het midden vult het terrein aan de Stadionstraat. Geel met zwarte lichten vullen het podium en terwijl de rookmachines op het publiek gericht staan klinkt de anthem ‘Ik spring voor NAC’ uit de speakers. Er wordt een kleine opwarming gegeven met de Snollebollekes-hit ‘Links Rechts’ en nadat het confettikanon is afgegaan mogen de klassen naar hun eerste sportactiviteit.

De Street League wordt jaarlijks georganiseerd door NAC Maatschappelijk. ‘’De competitie organiseren we om het gedrag van kinderen in Breda en omstreken positief te beïnvloeden, door voetbal in te zetten,’’ legt Ilse Kleinjan, projectcoördinator bij NAC Maatschappelijk, uit. ‘’We zien dat het de kinderen kan stimuleren wanneer we dit middel inzetten. Ze tonen meer respect en sportiviteit tijdens de wedstrijden, en dat vinden we erg belangrijk.’’

Het plein is ingedeeld in verschillende gedeelten. ‘’Het thema is ‘sportfestival’, dus we hebben verschillende stages weggezet. Bij de vrije stage kun je tafelvoetbal spelen, een glittertattoo laten zetten of op de foto met een sponsorbord op de achtergrond.’’ Er vormen inmiddels al grote rijen voor de witte partytent. ‘’Daarnaast hebben we een area waar je gezamenlijke sportprestaties neer kunt zetten met partijtjes.’’ Daar kunnen de kinderen een beker mee winnen. ‘’Er is ook nog een stage waar je individuele prijzen kunt winnen, bijvoorbeeld door een panna te geven of door op het doel te schieten.’’ En wie de beste kopbal geeft, krijgt een NAC sjaal uit de fanshop.

Voorbeeld

Terwijl de kinderen rouleren tussen onder andere olifantenvoetbal, voetbalbowlen en tafelvoetballen, rennen anderen richting spelers uit de onder-21 competitie om nog snel even een handtekening of foto te kunnen bemachtigen. Zij zijn vandaag aanwezig als voorbeeldrollen, het onderliggende doel van de Street League. Buiten de wedstrijden die de teams vanaf volgende week gaan spelen waar ze punten mee kunnen verdienen, is er nog een bonuspuntensysteem opgezet. ‘’Je verdiend namelijk meer punten met sportief en respectvol spelen dan met prestaties leveren.’’ Met simpele dingen als op tijd komen, dezelfde tenues dragen, anderen helpen als ze vallen, niet schelden en lief zijn voor elkaar kunnen ze ook punten winnen.

Daarnaast worden er workshops georganiseerd. Thema’s als social media, gezonde lifestyle en racisme en discriminatie komen aan bod, waarbij de spelers van NAC een ondersteunende rol in hebben. Zij maken een filmpje of geven een toelichting. ‘’Zij kunnen meer impact maken en invloed uitoefenen omdat de kinderen écht naar ze opkijken’’

‘’Het is een mooi leermoment voor de kinderen,’’ vertelt Rens Philippa, teammanager bij NAC Breda. ‘’Op deze manier kunnen we de jeugd iets bij brengen over wat er in de maatschappij speelt, en daar steken ze iets van op doordat ze naar de spelers opkijken.’’

Matz van basisschool De Hoogakker staat te wachten bij de partytent. ‘’Tot nu toe is het hartstikke leuk,’’ verteld hij. ‘’Ik heb al een wedstrijd gespeeld, helaas hebben we wel verloren. Maar de pannachallenge was ook erg leuk.’’ Volgende week speelt hij zijn eerste wedstrijd. ‘’Ik denk dat we wel gaan winnen!’’

Finale

Als ze het hele seizoen zo goed spelen, mede door de bonuspunten te verdienen en de workshops te volgen, dan kunnen ze tijdens de finaledag in mei een wisselbeker van een meter hoog winnen. De winnaars worden in de internationale competitie opgenomen. Dat toernooi vindt volgend jaar in Nederland plaats.