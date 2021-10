Heel de ochtend code geel voor dichte mist

BREDA - In het hele land komt dichte, lokaal zelfs zeer dichte mist voor. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden. In de tweede helft van de ochtend lost de mist geleidelijk op, laat het KNMI weten.

Weggebruikers moeten vanochtend goed uitkijken als ze de weg op gaan. In heel het land geldt code geel voor dichte mist. Op veruit de meeste plaatsen is het zicht momenteel minder dan 200 meter, laat Weeronline weten. De mist lost in de tweede helft van de ochtend op.

De laagste zichtwaarde werd zojuist (5:50 uur) gemeten op het KNMI-station in Eelde in Groningen. Het zicht was slechts 21 meter en onder 50 meter spreken we van zeer dichte mist. Ook in Noord-Brabant is het erg mistig. Gilze-Rijen noteerde vannacht 49 meter zicht en in Twenthe en Woensdrecht was het zicht 70 meter.

Het was ook een koude nacht met tot nu toe in Hupsel een minimumtemperatuur van 2,6 graden. Aan de grond was het op meetpunt Twenthe het koudst met +0,5 graden.