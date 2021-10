Bekerduel NAC - VVV Venlo is gratis voor seizoenkaarthouders

BERDA - Dinsdag 26 oktober neemt NAC het in eigen huis op tegen VVV Venlo. Dit duel in de eerste ronde van de KNVB Beker is gratis toegankelijk voor seizoenkaarthouders. De kaarthouders moeten wel hun gratis E-ticket verzilveren. Dat kan tot en met 17 oktober.

Om 21:00 uur zal de bal gaan rollen in het Rat Verlegh Stadion. “Graag bieden we iedere supporter zijn of haar eigen stoel gratis aan”, laat NAC weten. Wel vragen ze alle supporters deze kaart voor maandag 18 oktober te claimen via NACtickets.nl. Vanaf maandag 18 oktober vallen de tickets vrij voor de vrije verkoop.

Lagere ticketprijs

Voor dit duel hanteert NAC lagere prijzen voor losse tickets. Zo is een ticket voor de korte zijdes (B-Side & Vak G) slechts 10 euro voor volwassenen en slechts 5 euro voor kinderen t/m 17 jaar en 65+’ers. Voor de Eretribune en een deel van de hoofdtribune is een volwassen ticket 15 euro. Voor kinderen t/m 17 jaar en 65+’ers zijn deze tickets 7,50 euro.

Alle supporters die aanwezig zijn bij de wedstrijd NAC - VVV dienen een negatief testbewijs (niet ouder van 24 uur), vaccinatiebewijs of herstelbewijs te kunnen laten zien middels de Corona Check-App. Dit in combinatie met een ID-bewijs.