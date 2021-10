Wegens succes verlengd: Er komt een tweede editie van de Nostalgische NAC-kalender

BREDA - Eind november wordt vanwege het succes van de eerste Nostalgische NAC-kalender een tweede editie uitgebracht. Op de cover komt het NAC-elftal uit 1962 dat in een bootje poseert in het Spanjaardsgat.

Na de hartstochtelijk ontvangen eerste editie van de ‘Nostalgische Kalender NAC’, verschijnt voor 2022 aflevering twee. De ware NAC-fan geniet hier opnieuw bij alle moois van de club. Eind november verschijnt op groot formaat (A2) de editie 2022. Hierin zijn historische foto’s te vinden uit de geschiedenis van NAC.

Dertien iconische kleurenbeelden over de rijke clubgeschiedenis van NAC doen supporters wegdromen in het romantische verleden van het voetbal. Specialist Jakob Lagerweij heeft platen uit de oude doos kleur gegeven. Zo zien we het NAC van 1962 op de cultfoto, uitbeeldend het turfschip. We zien het schilderij van ‘NAC-vader’ Rat Verlegh dat in het museum hangt, Leo Canjels ook, Kees Rijvers, Peter van der Merwe, Pierre van Hooijdonk en Ton Lokhoff. Uit recentere tijden zijn de mooiste kleurendia’s gebruikt.