Twee maanden na Tokio worden de Bredase Olympische sporters in het zonnetje gezet

BREDA - Het is alweer ruim twee maanden geleden dat Nadine Broersen, Malou Pheninckx en Anne van de Wiel terugkwamen uit Tokio. Vandaag werden de Olympische sporters door burgemeester Depla in het zonnetje gezet. En voor Malou ging de huldiging gepaard met een grote verrassing: Zij kreeg een Koninklijke Onderscheiding.

Breda was goed vertegenwoordigd bij de Olympische Spelen in Tokio. Met name vanuit atletiekvereniging SPRINT reisde verschillende talenten af naar Tokio om deel te nemen op verschillende atletiekonderdelen.

Inmiddels zijn de topsporters alweer zo'n twee maanden thuis. Maar tot een huldiging door burgemeester Depla was het nog niet gekomen. Tot vandaag. Op vrijdagochtend werden de sporters door de burgemeester in het zonnetje gezet. "Jullie geven plezier, maar ook inspiratie aan andere Bredanaars", sprak de burgemeester. "Iedereen kan door jullie genieten van sport. Het was een andere Olympische spelen dan normaal, maar jullie hebben laten zien wat jullie in je hebben. Ondanks de lege stadions hebben jullie een unieke prestatie laten zien. We hebben een geweldige zomer door jullie beleefd. Jullie zijn allen winnaars."

Voor Malou bleef het deze ochtend echter niet bij een trui en bloemen. Zij kreeg uit handen van burgemeester Depla namelijk ook een Koninklijke Onderscheiding.