Uitverkocht Ploegendienst waarschuwt voor oplichters: Valse tickets in omloop

BREDA - Wil jij het uitverkochte Ploegendienst Winterfestival 2022 niet missen? Laat je dan niet verleiden om via social media tickets te kopen van vreemden, waarschuwt het festival. Er zijn namelijk al meerdere meldingen binnengekomen van mensen die zijn opgelicht met valse tickets.

Ploegendienst is razend populair in Breda. Tickets voor het Ploegendienst Winterfestival 2022 gingen afgelopen week in de verkoop, maar waren al binnen enkele minuten uitverkocht. En dat lijkt reden te zijn voor veel Bredanaars om op een andere manier aan tickets te proberen te komen. En daar maken oplichters gebruik van, waarschuwt het festival.

“We krijgen meerdere DM’s binnen van mensen die tickets hebben proberen te kopen via social media van vreemden en hierdoor zijn opgelicht”, laat Ploegendienst weten. Daarom verduidelijkt het festival dat momenteel niemand nog een geldig entreeticket heeft, aangezien hiervoor nog een restbetaling moet worden gedaan later dit jaar. “Laat je dus niet zomaar oplichten! Pas nadat de restbetaling voldaan is kunnen tickets veilig en wel verkocht en gekocht worden via Secureswap (onderdeel van Ticketswap). Dit is dan ook de enige manier van verkopen, de tickets zijn gesealed en worden pas in de week voor show verzonden.”

Wie nog aan tickets wil komen, moet dus geduld hebben. Pas als de aanbetalingen zijn gedaan, zijn er entreetickets in omloop. Maar, misschien gaat het ook nog mogelijk zijn om via reguliere verkoop aan kaarten te komen. Ploegendienst is namelijk druk bezig om meer ruimte te creëren, zodat er extra tickets kunnen worden verkocht.