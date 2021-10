Weerbericht Breda: ‘Heel het weekend rustig, zonnig herfstweer’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 8 oktober en de komende dagen.

Rustig herfstweer valt Brabant ten deel de komende dagen. Een sterk hogedrukgebied strekt zich van Rusland tot over de Britse eilanden uit. Dit systeem brengt het rustige herfstweer tot en met zondag. Vanaf maandag komt er invloed van een hogedrukgebied ten zuidwesten van Ierland.



Verwachting voor vrijdag 8 oktober

De ochtend is mistig en fris verlopen. Lokaal was de mist zeer dicht met zichtwaarden onder de 50 meter. Inmiddels schijnt de zon. Vanmiddag blijft het zonnig en warmt het nog op naar 16, lokaal 17 graden. Er staat hooguit een zwakke noordooster van 2 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 9 oktober

De lucht is vochtig en onder rustige omstandigheden en helder weer zal het in de nacht naar zaterdag opnieuw flink afkoelen en zich mist vormen. Net als op vrijdag kan het een poos duren voordat de mist is opgetrokken. Tijdens de middag schijnt de zon een aantal uren en kan het kwik oplopen naar ongeveer 15 graden. Er staat een zwakke noordoostenwind van 1 Beaufort.



Zondag 10 oktober

In de nacht opnieuw fris en vorming van mistvelden. Die mist verdwijnt ook zondagochtend langzaam. In de middag komt er wat zonneschijn, maar er komt ook wat bewolking van een zwak koufront naderbij. In de avond en nacht kan er wat lichte regen of motregen vallen. De wind waait zwak uit het noordoosten. En het wordt opnieuw 15 graden in de middag.



Maandag 11 oktober

Op maandag is er een afwisseling van wolkenvelden en soms een beetje zon. Het blijft meestal droog, toch is een lokaal licht buitje niet helemaal uitgesloten. De noordwestenwind is gemiddeld matig met 3 of 4 Beaufort. Met 13 graden maximaal is het iets frisser.



Zo was het weer donderdag 7 oktober 2021

Maximumtemperatuur: 19,3 graden

Minimumtemperatuur: 9,6 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 8 oktober 2021 om 12:00 uur