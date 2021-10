De ‘ultieme’ Spelen van Malou: Gouden plak én een lintje

BREDA - Twee maanden geleden stond ze op het hockeyveld in Tokyo, maar vanochtend mocht ze dan toch echt haar lintje in ontvangst nemen. Malou Pheninckx van de Oranje Dames moest iets langer wachten dan haar teamgenoten op haar Koninklijke Onderscheiding, maar dat maakte het moment niet minder bijzonder toen burgemeester Paul Depla het lintje op haar jasje speldde.

De middenvelder is ondertussen een boegbeeld geworden bij de Bredase club Push, waar ze voorheen speelde. Sinds 2017 is ze een vaste kracht in de Oranje damesploeg die geleid wordt door bondscoach Alyson Annan. Afgelopen Olympische Spelen heeft ze met de dames een gouden medaille gewonnen, en om die reden mag ze nu deze eretitel in ontvangst nemen.

‘’Ik heb er lang en hard voor moeten werken om naar de Olympische Spelen te mogen gaan,’’ vertelt ze. Dit jaar heeft ze haar debuut gemaakt op de Spelen. ‘’Als als klein meisje droomde ik er al van. Ik ben dan ook heel blij dat ik het dit jaar heb mogen meemaken. Die ervaring in een Olympisch dorp was heel bijzonder.’’

Goud

Naar de Olympische Spelen gaan is één ding. ‘’Maar dat we een gouden medaille mee naar huis namen, was natuurlijk wel ultiem om mee te maken. Het afgelopen jaar hebben we met het dameselftal veel gewonnen dus we vertrokken daar ook wel heen met het doel om goud te halen – en dat is gelukt. We hadden niet beter kunnen presteren als team.’’

De eerste week dat ze terugkwam in Nederland, stond haar hele planning al vol: ‘’De hele week hadden we huldigingen en feestjes. Daarna ben ik drie weken op vakantie geweest. Toen ik daar van terugkwam waren de voorbereidingen op het nieuwe seizoen alweer begonnen, dus ik ben snel weer aangehaakt met de clubhockey, de competitie en de trainingen.’’

Koninklijke onderscheiding

Dat ze nu wordt gekroond tot lid in de Orde van Oranje Nassau, is heel bijzonder. ‘’Je zou denken dat het na een paar maanden wel klaar is met alle huldigingen, maar het is toch weer een hele eer om vandaag nog een lintje ontvangen. Je wordt steeds weer opnieuw herinnerd aan dat mooie toernooi en die gouden medaille.’’

De hockeyspeler stopt nu met interlandhockey. ‘’Ik ga nog wel door met clubhockey; Iedere zondag een wedstrijd en doordeweeks veel trainen. Het is nu een stuk rustiger omdat Oranje is weggevallen.’’ Maar daar zit ook een keerzijde aan, geeft ze aan: ‘’Volgende week spelen ze een wedstrijd en daar ben ik dan niet bij. Dat is wel even wennen.’’ Daarentegen is er nog veel support. ‘’Ze hebben er een trouwe fan bij.’’