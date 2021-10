Minder thuiswerken zorgt voor meer boetes: Dit is de meest actieve flitspaal van Breda

BREDA - Bredanaars zijn steeds vaker weer op de weg te vinden, nu het thuiswerken steeds meer verleden tijd begint te worden. Het aantal boetes door flitspalen is de afgelopen vier maanden dan ook toegenomen ten opzichte van 2020. De meest actieve flitspaal staat aan de Crogtdijk.

De flitspaal aan de Crogtdijk bij de Intratuin zorgde er in de afgelopen vier maanden (Mei tot en met augustus) voor dat bijna 1400 mensen een boete op de mat vonden. In totaal kregen 1152 mensen er een boete voor te hard rijden. 234 mensen kregen er een boete voor door rood licht rijden. Daarmee is de flitspaal aan de Crogtdijk de meest actieve van Breda.

Ook op de Backer en Ruebweg werden Bredanaars vaak geflitst. Bij het kruispunt met de Westerparklaan staan twee flitspalen. Die aan de oostkant flitst in de afgelopen vier maanden 486 hardrijders. Die aan de Westkant flitste er 923. Bij door rood licht rijden ging het respectievelijk om 153 en 287 boetes.

Landelijk

In het tweede tertiaal (mei t/m augustus) van 2021 zijn landelijk 2.977.737 verkeersovertredingen geconstateerd. Dat is meer dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen werden 2.679.310 verkeersboetes opgelegd onder meer voor te hard rijden, door rood licht rijden en telefoongebruik. De stijging van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen in het tweede tertiaal dit jaar is waarschijnlijk voor een deel te verklaren doordat het in de maanden mei t/m augustus vorig jaar een stuk rustiger was op de weg na de oproep van de overheid half maart 2020 om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege corona., laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten.