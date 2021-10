Voorbereidingen voor 13e editie WinterWonderBeek in volle gang

PRINSENBEEK - Winterliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Hoewel het vorig jaar niet mogelijk was om op de Markt in Prinsenbeek te schaatsen, kan komend jaar de 13e editie van WinterWonderBeek gerealiseerd worden.

Een uurtje schaatsen en daarna even bijkomen in het schaatscafé met een kop warme chocolademelk of glühwein: Bekenaren kunnen hun hart weer ophalen deze winter: Dit jaar kan WinterWonderBeek doorgaan. Omdat het vorig jaar wegens corona niet mogelijk was om de schaatsbaan te realiseren, pakt de organisatie dit jaar extra groots uit.

Op de markt zal de kerstboom een prominente plaats krijgen, en ook de roetsjbaan maakt zijn terugkeer. De voorbereidingen van WinterWonderBeek 2021 zijn in volle gang. ‘’Iedereen is welkom,’’ laat de organisatie weten. ‘’Jaarlijks proberen wij ons evenement voor iedereen toegankelijk te houden. We doen dit door de toegangsprijs om te schaatsen en te roetsjen op hetzelfde niveau te houden als de voorgaande edities.’’

WinterWonderBeek is al twaalf jaar lang een succes in Prinsenbeek en omgeving. Sterker nog: Het is inmiddels een begrip aan het worden, vertelt Herman Emaus. “Dat komt mede door de inzet van vele vrijwilligers.” Ook deze editie zal WinterWonderBeek een beroep doen op de inzet van vele vrijwilligers. “Wilt u een steentje bijdrage? Kijk dan op onze site www.winterwonderbeek.nl voor de mogelijkheden om mee te helpen. We zijn momenteel specifiek op zoek naar mensen voor de sponsor commissie. Een dergelijk evenement kan niet zonder financiële steun dus we hopen weer een beroep te kunnen doen op onze vaste sponsoren. Bent u nog geen sponsor maar wilt u het evenement financieel steunen neem dan contact op met sponsoring@winterwonderbeek.nl“

WinterWonderBeek duurt van 16 december 2021 tot en met 6 januari 2022.