Komt de Special Olympics Nationale Spelen naar Breda toe?

BREDA - De gemeenten Breda en Tilburg slaan de handen ineen om in 2024 de Special Olympics Nationale Spelen te organiseren. Met het bidbook maken ze zichzelf kandidaat voor het evenement voor verstandelijk gehandicapten. Ze reiken het uit aan Special Olympics Nederland, wie het uiteindelijke besluit neemt waar de Spelen plaats zullen vinden.

Een hard knal klinkt vrijdag het startschot. De estafetterace gaat van start en de hardlopers rennen zo snel ze kunnen naar hun volgende teamlid om de tas met het gloednieuwe bidbook af te geven aan wethouder Arjen van Drunen (Breda) en wethouder Rolph Dols (Tilburg) die bij de finishlijn staan. De renners worden aangemoedigd door de kinderen van het speciale en reguliere onderwijs die vandaag meedoen aan de Special Kids Day op het terrein van SPRINT.

Bidbook

In het bidbook staan de plannen die de gemeenten Tilburg en Breda hebben om zich kandidaat te stellen voor het gastheerschap van de Special Olympics Nationale Spelen 2024. De Spelen is het grootste Nationale Sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking, waarbij de deelnemers actief zijn in zo’n twintig verschillende sporten. Maar liefst 2500 sporters en 1500 begeleiders zullen aanwezig zijn, waarbij vanuit heel Nederland deelnemers aansluiten om een lang weekend te sporten.

Een bijzondere samenwerking tussen Breda en Tilburg dus. ‘’Wij denken dat door onze krachten te bundelen, we dit evenement nóg beter kunnen organiseren,’’ geeft Van Drunen aan. ‘’Het plan is om de sporters te laten overnachten bij de Beekse Bergen. Hier bij SPRINT in Breda vinden dan veel activiteiten plaats. Door samen te werken hopen we dat we zo een grotere kans maken om uiteindelijk hier naartoe te halen.’’

Inclusief

‘’In Breda willen we een stad zijn waar iedereen kan meedoen, ongeacht of je een beperking hebt of niet. Het gaat erom dat iedereen kan meedoen, en dat is waar de Special Olympics symbool voor staat,’’ vertelt hij.

Komende maanden beoordeelt de landelijke organisatie het ingediende bid samen met de eventueel andere ingediende kandidaatstellingen. Naar verwachting wordt in het eerst kwartaal van 2022 duidelijk wie in 2024 de spelen mag organiseren.