Vrouw rijdt met zoontje(4) in de auto in op BOA in Breda

BREDA - In de wijk Tuinzigt is een 34-jarige vrouw aangehouden omdat zij op de Wilgstraat na een verkeersovertreding was ingereden op een medewerkster van Toezicht en Handhaving van de gemeente Breda. De BOA heeft aangifte gedaan.

De BOA reed vanochtend met een collega rond 08.15 uur over de Iepstraat in Tuinzigt. Uit tegengestelde richting kwam een auto aanrijden die tegen het verkeer in reed. De BOA zette daarom haar auto voor die van de vrouw, zodat de bestuurster zou moeten stoppen. De automobiliste reed daarop achteruit de Wilgstraat in, maar stopte wel.

De collega van de BOA liep naar de bestuurster toe en vroeg haar om haar rijbewijs. De BOA stond ondertussen voor de auto van de vrouw. Ineens reed de bestuurster echter door, waardoor de BOA geraakt werd op haar rechterbeen. De BOA trok daarop een autodeur open om tegen de bestuurster te zeggen dat ze moest blijven staan. Hierna schold die automobiliste haar uit en reed ze weg.

De vrouw kon worden aangehouden. Tijdens het verhoor gaf ze aan dat ze haar zoontje naar school moest brengen en dat ze dacht dat het wel met een boete afgedaan zou worden. Ze ontkende dat ze de handhaver had aangereden.