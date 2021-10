Automobilist (20) onder invloed van drugs rijdt met 88 km/uur over Tramsingel

BREDA - Een 20-jarige automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een lasercontrole op de Tramsingel in Breda betrapt op een forse snelheidsovertreding. Ook bleek hij onder invloed van cannabis te zijn.

De politie heeft afgelopen nacht een lasercontrole gehouden op de Tramsingel. Hierbij is een 20-jarige automobilist uit Heesch betrapt op een forse snelheidscontrole. Hij reed met 88 kilometer per uur over de singel terwijl slecht 50 km/uur is toegestaan.

De agenten besloten een speekseltest af te nemen bij de man. Hieruit bleek dat de 20-jarige bestuurder onder invloed was van cannabis. Daarom heeft een arts bloed afgenomen. Dit zal onderzocht worden.