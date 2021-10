Dierenasiel zit vol, maar heeft weinig geld: ‘We hebben jouw hulp hard nodig’

BREDA - Het verzorgen van asieldieren kost veel geld, terwijl de dierenasiels rond moeten komen met weinig geld. Daarom roept Dierenasiel Breda iedereen op te doneren aan de online collecte van Stichting Dierenlot. Inmiddels is er al 1.500 euro opgehaald, maar de actie loopt nog tot morgen.

Op Facebook schrijft het Dierenasiel Breda dat het dierenasiel uit puilt met coronakatten. “Dit zijn katten die zijn aangeschaft tijdens de corona-lockdowns, maar nu zijn afgestaan aan ons asiel.” Het verzorgen van deze dieren kost echter veel geld. Daarom roept het Bredase dierenasiel iedereen op te doneren aan hun digitale collectebus van Stichting Dierenlot. Sinds de start van de actie is er 1.500 euro opgehaald, en met de verdubbelaar van Stichting Dierenlot wordt dat bedrag zelfs 3.000 euro. Echter kreeg het Dierenasiel op dierendag te horen dat de actie tot en met morgen verlengd werd. Er is dus nog een dag extra om geld op te halen voor alle dieren in het Bredase asiel. Vorig weekend, van vrijdag 1 oktober tot maandag 4 oktober, hield Dierenasiel Breda ook al een veilig van een aantal leuke en creatieve items. Ook hiervan ging de volledige opbrengst naar de asieldieren.

Naast geld is Dierenasiel Breda ook dringend opzoek naar meer vrijwilligers. “Ons doel is om 24 uur per dag, 7 dagen in de week hulp te kunnen bieden aan dieren in nood”, legt het dierenasiel uit op Facebook. “Voornamelijk in de avonden (van 16.30 tot 22.00 uur) en de nachten (van 22.00 tot 08.30 uur voor spoedgevallen), komen we momenteel alleen handjes tekort op onze dierenambulance.” Daarom wordt er dringend gezocht naar extra vrijwilligers. “Wij zijn daarom dringend op zoek naar extra vrijwilligers. Het gaat hier voornamelijk over het vervoeren van hulpbehoevende dieren, vanaf de vind locatie naar de asieldierenarts of ons opvangcentrum.” Op de site staan drie vacatures open: vrijwilliger pleegkat/kitten, dierenverzorger hond of kat en vrijwilliger dierenambulance.

Doneren aan het dierenasiel kan hier.